بمشاركة سورية.. افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي

دبي-سانا

افتتح في مدينة دبي الإماراتية اليوم معرض “إكسبو 2020 دبي” الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة 192 دولة من بينها سورية وذلك بعد إرجائه لعام كامل بسبب جائحة “كوفيد 19” على أن يبدأ باستقبال الزوار غداً الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء الاماراتية “وام” أن المعرض الأكبر والأعرق من نوعه في العالم يمتد على مدار ستة أشهر تحت شعار “تواصل العقول وصنع المستقبل” وسيركز على ثلاثة محاور أساسية هي “الاستدامة والتنقل والفرص” من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تسهم بتحقيق طموحات الشعوب وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.

وتضمن حفل افتتاح المعرض عرضاً مرئياً وصوتياً استخدمت فيه أحدث تقنيات العرض المسرحي والمؤثرات البصرية بمشاركة 910 من المؤدين من دولة الإمارات و64 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويقام معرض “إكسبو 2020 دبي” خلال الفترة من 1 تشرين الأول 2021 إلى 31 آذار 2022 وهو أول معرض “إكسبو” دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا.

وتشارك سورية في المعرض بجناح تحت شعار “معاً..المستقبل لنا” حيث سيقدم رؤية شاملة عن التاريخ والثقافة والفنون والاقتصاد السوري وسيكون نافذة تعرض الحضارة السورية الثرية والعريقة.

ووفق القائمين على جناح سورية سيتعرف زواره على محطات عدة تعرض لبعض أهم المساهمات التاريخية السورية في الحضارة الإنسانية إذ سيتمكنون من رؤية نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت المتفق على أنها أول أبجدية في التاريخ وسيتعرفون على أقدم تدوين موسيقي مكتشف في العالم كما يركز الجناح على تطور المجتمعات الزراعية الأولى في سورية.

وفي محطة أخرى من الجناح سيقام معرض جماعي لرسامين سوريين تحت عنوان “أنا السوري” تمثل كل لوحة فيه وجهاً من سورية.