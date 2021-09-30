لاعب نابولي يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الأوروبي

روما–سانا

كشفت شبكة اوبتا للإحصائيات أن المقدوني إلف إلماس أحرز ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري الأوروبي بعد 13 ثانية.

وسجل المقدوني إلف إلماس هدف فريق نابولي الإيطالي الأول في مرمى نظيره سبارتاك موسكو الروسي بعد مرور 13 ثانية فقط في اللقاء المقام على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

وأوضحت الشبكة أن الهدف الأسرع كان في الثانية 12 بتوقيع يان سيكورا لاعب نادي سلوفان ليبيريتس السلوفاكي عام 2016.

ويحتل فريق نابولي وصافة المجموعة الثالثة ببطولة الدوري الأوروبي برصيد نقطة واحدة خلف فريق ليغا وارسو المتصدر برصيد ثلاث نقاط فيما يأتي ليستر سيتي ثالثاً برصيد نقطة واحدة أيضاً وأخيراً سبارتاك موسكو دون رصيد من النقاط.