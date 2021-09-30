سفير البرازيل في دمشق: أهمية إعادة التبادل التجاري مع سورية إلى سابق عهده

دمشق-سانا

أكد سفير البرازيل في دمشق فابيو فاز بيتالوكا ضرورة تفعيل مجلس الأعمال السوري البرازيلي وتقوية العلاقات بين غرفة صناعة دمشق وريفها والغرفة العربية البرازيلية إضافة إلى أهمية إعادة التبادل التجاري بين سورية والبرازيل إلى سابق عهده .

وأبدى السفير بيتالوكا خلال زيارته اليوم لغرفة صناعة دمشق وريفها ولقائه مجلس إدارة الغرفة استعداد بلاده للمساهمة في إعادة الإعمار من خلال التعرف على ما تحتاجه المرحلة القادمة من صناعات ثقيلة ومواد خاصة بإعادة الإعمار داعياً رجال الأعمال والصناعيين السوريين إلى التعرف على السوق البرازيلي والتطورات التقنية الحديثة التي تشهدها الصناعة البرازيلية.

من جهته رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس رأى ضرورة عقد اجتماع افتراضي يضم رجال الأعمال من البلدين لطرح كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الصناعي والمستورد السوري كمواضيع الشحن والتصدير والاستيراد.

شارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الذين طرحوا عددا من الأفكار التي تساعد في تحسين عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

أحمد سليمان