عبق دمشقي… فعالية فنية بمدرسة نزار قباني بدمشق

دمشق-سانا

أقامت مديرية التربية وفرع اتحاد شبيبة الثورة بدمشق اليوم فعالية بعنوان “عبق دمشقي” وذلك في ثانوية نزار قباني بمنطقة القيميرية بدمشق.

وتضمنت الفعالية فقرات فنية ووصلات أغاني شامية ومعزوفات موسيقية على آلات الكمان والقانون والعود ورقصات فنون شعبية وخطابة وإلقاء قصائد وفقرات تراثية وزجلية شامية.

وتم خلال الفعالية تكريم أول مديرة للثانوية ريتا فضول وعدد من الشخصيات التربوية.

مدير تربية دمشق سليمان يونس بين في تصريح لـ سانا أن الفعالية رسالة للعالم بأن أطفال وطلاب سورية رغم سنوات الحرب التي مرت يستطيعون أن ينشروا الفرح وعبق الياسمين الدمشقي.

بدورها نور ابراهيم أمين رابطة العباسيين بفرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة أوضحت أن الشباب المشاركين بالفعالية قدموا لوحات وفقرات جمعت تراث المحافظات السورية كافة معززين من خلالها ثقافة الانتماء لدى هؤلاء الشباب الذين تسعى المنظمة لصقل مواهبهم.

حضر الفعالية وزير التربية الدكتور دارم طباع وفعاليات تربوية وأهلية.

رحاب علي