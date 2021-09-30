قوى العدوان السعودي تواصل اعتداءاتها وخرقها لوقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 228 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة قوله إنه من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس والدريهمي والجبلية و6 غارات لطيران تجسسي على الفازة والتحيتا إضافة إلى 12 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و172 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.

إلى ذلك جدد طيران العدوان السعودي اليوم استهداف المناطق والأحياء السكنية اليمنية مخلفا أضراراً في ممتلكات المدنيين.

وقال مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديريتي الجوبة وحريب وغارتين على مديرية صرواح وغارة على مديرية العبدية في محافظة مأرب كما شن 3 غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.