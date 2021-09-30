الطقس غداً.. الحرارة حول معدلاتها وأجواء مائلة للبرودة ليلاً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أدنى بقليل في معظم المناطق لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلاً للبرودة ليلاً وبارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة..