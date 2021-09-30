موسكو: حشود عسكرية بين أفغانستان وطاجيكستان

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها من تزايد حدة التوتر في العلاقات الطاجيكية الأفغانية بعد رصد حشود عسكرية على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية اليكسي زايتسيف قوله في مؤتمر صحفي “نتابع بقلق متزايد التوتر في العلاقات الطاجيكية الأفغانية على خلفية التصريحات الحادة المتبادلة بين قادة البلدين” مضيفا: “وردت أنباء عن قيام الجانبين بحشد القوات المسلحة على الحدود المشتركة بين البلدين”.

وأضاف زايتسيف: إن موسكو تدعو دوشنبه وكابول إلى إيجاد خيارات مقبولة للطرفين لتسوية الوضع الراهن مشيرا إلى أنه بحسب معلومات من حركة طالبان فإن هناك عشرات الآلاف من عناصر القوات الخاصة في ولاية تخار الأفغانية الحدودية وحدها.