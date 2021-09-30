فيلم الرحلة 17 يواصل عروضه في ثقافي دير الزور

دير الزور-سانا

تتواصل في صالة العرض السينمائي بالمركز الثقافي العربي بدير الزور عروض الفيلم (الرحلة 17) من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإعداد وإخراج علي الماغوط وسيناريو وحوار حسن مصطفى.

ويأتي عرض الفيلم وفقاً لمدير الثقافة في دير الزور أحمد العلي في تصريح لمراسل سانا استكمالاً لسلسلة العروض السينمائية التي يتم تقديمها لجمهور الفن السابع في المحافظة في إطار عودة الحياة الثقافية إلى دير الزور.

وبين العلي أن الرحلة 17 تجسد أحداثاً واقعية جرت في محافظة الرقة عام 2013 مع كتيبة في الفرقة 17 بالجيش العربي السوري الذي قال كلمته مدوية في سماء النصر مصوراً مرحلة مهمة من يوميات الضباط والأفراد الذين كانوا ضمن هذه الكتيبة والظروف القاسية التي عاشوها والتعاون مع أهالي المنطقة بوجه التنظيمات الإرهابية ضمن سرد درامي ووثائقي.

ونوه عدد من الحضور بالفيلم معتبرين أنه نجح بتسليط الضوء على كفاح أبطال الجيش وصمودهم خلال مشاهد مليئة بالأحداث وموثقة من الأشخاص الحقيقيين وأسرهم وزملائهم الامر الذي يرسخ هذه الأحداث المهمة في ذاكرة المشاهد.

ابراهيم ضللي