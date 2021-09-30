وزيرة حقوق الإنسان في باكستان: روابط متينة تجمعنا مع سورية

إسلام أباد-سانا

أكدت وزيرة حقوق الإنسان في باكستان شيري مزاري متانة العلاقات التاريخية بين بلادها وسورية والروابط التي تجمع شعبي البلدين.

ونوهت مزاري خلال لقائها اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في إسلام آباد مازن عبيد بالجهود التي تبذلها سورية فيما يتعلق بالوضع الإنساني فيها خصوصاً خلال سنوات الأزمة لافتة إلى أهمية قانون حقوق الطفل الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد مؤخراً والذي من شأنه أن يعزز دور الدولة في حماية حقوق الطفل ورعايته.

وأوضحت مزاري أن سورية تعيش بقلب باكستان وتسعى لتعزيز علاقاتها معها في كل المجالات.

من جانبه أكد السفير عبيد عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والتي تسير نحو مزيد من التعاون بما يعود بالفائدة على البلدين.

كما قدم السفير عبيد شرحاً حول تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.