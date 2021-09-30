ترانيم وجدانية وغزلية في أمسية شعرية بثقافي حمص

حمص-سانا

اتسمت قصائد الشعراء المشاركين في اللقاء الذي أقامه المركز الثقافي بحمص بالعذوبة والشجن المهدى للوطن والأم والحبيبة.

واستهلت اللقاء الشاعرة فتون الحسن بثلاث قصائد على بحور الشعر العربي حملت مشاعر الحزن لفقد الأم والمناجاة لمن ترك ذكراه حاضرة في حنايا القلب وحملت عناوين (نبوءة عطر) و(ما بعد الدوار) و(مرآة أيلول).

الشاعر بدر الدين قراجه جاءت كلماته الرقيقة لتناجي هوى الحبيبة والوطن وتقرع ناقوس العمر بمطرقة من حنين وعتاب وجاءت قصائده بعناوين (قمراء بانت) و(مآسي) و(كم أعاني).

وبقصائد غزلية مفعمة بالصور الحسية شارك الشاعر بدر رستم وحملت عناوين (عين على نافذة) و(للشعر) وفي الثانية يعبر عن رسالة الشعر وكيف يرشفنا من خوابيه عطراً ليجعل الحياة أجمل.

وكان للقصيدة الزجلية حضورها في اللقاء من خلال نصوص الشاعر فرح موسى الذي ناجى في إحداها هؤلاء الذين يهاجرون عن الوطن لأن سورية ستبقى الوطن الأغلى وفي قصيدة غزلية ثانية بعنوان (بتستاهلي) يتغزل بالأنثى التي تعني الجمال بأبهى صوره.

وختم اللقاء الشاعر إياد خزعل بقصيدتين وجدانيتين بعنوانين (انبثاق) و(سفر الجسد) وفيهما تتبدى ترانيم أسئلة وأجوبة الوجود الكونية بألفاظ وتراكيب تنم عن ثقافة شعرية تتوجها قفلة الأبيات بأسلوب متمكن.

حضر اللقاء جمهور من الشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي.