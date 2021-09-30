“الارشاد الزراعي” تطلق موقعاً إلكترونياً للتواصل مع الفلاحين

دمشق-سانا

أطلقت مديرية الإرشاد الزراعي موقعاً إلكترونياً لتسهيل تقديم المعلومة للفلاحين فيما يتعلق بزراعة المحاصيل وخدمتها وطرق مكافحة الأمراض.

مديرة الإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتورة انتصار جباوي أوضحت في تصريح لـ سانا أن المديرية قررت إنشاء الموقع لسرعة وصول المعلومة وليكون بمتناول الجميع من فلاحين ومهتمين بالقطاع الزراعي.

وأضافت أن الموقع يمكن الفلاح والمرشد الزراعي وبسهولة من البحث عن المعلومة والموضوع الذي يهمه وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض والحشرات الفطرية كما يتضمن الموقع أعداد مجلة الزراعة التي تضم العديد من المواضيع الزراعية المهمة فضلاً عن الأفلام الإرشادية وعروض المسرح الجوال بغرض إيصال المعلومة للشريحة القليلة غير المتعلمة.

وأشارت مديرة الإرشاد إلى إطلاق خدمة “اسأل الخبير” التي تتضمن خدمة “واتس أب” وأرقام رؤساء الوحدات الإرشادية ما يمكن الفلاحين من التواصل مع رؤساء الوحدات الإرشادية ونقل شكواهم فضلاً عن خدمة البريد الإلكتروني وصفحة “الفيس بوك” مؤكدة أن الموقع الإلكتروني يعد الخيار الأفضل والأسرع لإيصال المعلومات الإرشادية كي تصل إلى 1210 وحدات إرشادية على مستوى سورية و13 ألف فني.

عدد من فلاحي دمشق وريفها أوضحوا أهمية دور المرشد الزراعي خلال عملهم في الحقول وخدمة الأشجار والمحاصيل مشيرين إلى أن المشكلة تكمن أحياناً في بعد مقر الوحدة الإرشادية عن حقولهم وبالتالي صعوبة إطلاع المرشد على واقع الإصابة وطرق المكافحة والعلاج وهو ما حصل مع الفلاح عمران الأحمد إذ اضطر لاصطحاب مهندس في وحدة إرشادية إلى حقله على نفقته الخاصة أثناء مشاهدته حشرة غريبة الأطوار تتغذى على ثمار شجرة التفاح.

الفلاح محسن عوض أشار إلى تعرض محصول اللوز للصقيع الموسم الماضي دون أن يتمكن من التواصل مع الوحدة الإرشادية بسبب بعد المسافة وهطول الأمطار

فيما أعرب الفلاح مراد عبد الله عن الامل في عودة الأنشطة التي كانت تضم الفلاحين والفنيين والمرشدين الزراعيين والقيام بتجارب عملية سواء حول عمليات تقليم الأشجار أو حمايتها من الأمراض.

غصوب عبود