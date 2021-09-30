حماة.. مهندسون يعيدون تأهيل صمامات ميكانيكية ولوحات تغذية كهربائية تالفة

حماة-سانا

تمكن كوادر المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة من إعادة تأهيل 40 صماماً ميكانيكياً و20 لوحة تغذية كهربائية تالفة ومنسقة موفرين نحو 250 مليون ليرة.

وأوضح مدير المؤسسة الدكتور مطيع عبشي لمراسل سانا أن المؤسسة أطلقت مشروع الاستفادة من القطع المنسقة والتالفة لديها وإعادة تأهيلها وأحيائها لصعوبة تأمين هذه القطع بسبب الحصار الاقتصادي الجائر لافتا إلى تشكيل ورشة متخصصة تضم مهندسين وفنيين ذوي خبرات عالية للاستفادة من قدراتهم الهندسية في عمليات إعادة التأهيل.

ولفت عبشي إلى أن الصمامات كانت في مستودعات التوالف وجرى وضع خطط هندسية لإصلاحها واعادة تأهيلها وهي باستطاعات وقدرات مختلفة تتراوح بين 80 مم وحتى قطر 250 مم مبيناً أن المؤسسة استفادت من هذه الصمامات في صيانة شبكات مياه الشرب التي تغذي القرى والمدن بالمحافظة ما أدى لتوفير 150 مليون ليرة.

وأضاف عبشي أن لوحات التغذية الكهربائية التالفة التي تم إصلاحها هي باستطاعات من 20 ك.ف.ا حتى 75 ك.ف.ا وتغذي الغاطسات بالطاقة الكهربائية وتم تركيب عدد من هذه اللوحات في خدمة آبار المحافظة ما أدى لتوفير 100 مليون ليرة مشيراً إلى أن ما نفذته الورشة من أعمال إعادة التأهيل يكفي حاجة المؤسسة لمدة 6 أشهر ضمن نظام الصيانة.