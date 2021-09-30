سلوفينيا تعلق استخدام لقاح جونسون آند جونسون

ليوبليانا-سانا

علقت سلوفينيا استخدام لقاح “يانسن” المضاد لكورونا والذي تنتجه شركة الأدوية الأميركية جونسون آند جونسون في إجراء احترازي إثر وفاة شابة بعد أيام من تلقيها هذا اللقاح.

ونقلت فرانس برس عن وزير الصحة السلوفيني يانيز بوكلوكار قوله للصحفيين في العاصمة ليوبليانا اليوم ” قررنا أن نتوقف مؤقتاً ريثما تتضح كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحالة”.

بدورها قالت بوجانا بيوفيتش رئيس مجموعة الخبراء التي تقدم المشورة للحكومة بشأن مكافحة كورونا ” قد تكون هناك صلة غير مرغوب بها بين الوفاة والتطعيم”.

وكانت وسائل إعلام سلوفينية ذكرت أن شابة تبلغ من العمر 20 عاما نقلت إلى المستشفى الإثنين بحالة خطرة بعد بضعة أيام من تلقيها لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة.

وسبق أن سجلت حالة وفاة متصلة بهذا اللقاح في سلوفينيا حيث يدخل التطعيم الإجباري للموظفين حيز التنفيذ غدا في إجراء دفع عددا متزايدا من السكان لتلقي أحد اللقاحات المعتمدة في البلاد ضد كورونا.