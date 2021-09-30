شهيدان فلسطينيان أحدهما امرأة برصاص الاحتلال في القدس وجنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على امرأة فلسطينية عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الاقصى المبارك ما أدى إلى استشهادها كما قامت قوات الاحتلال باعتقال فلسطيني من باحات المسجد وأغلقت أبوابه ومداخل البلدة القديمة بالكامل ومنعت الدخول اليها أو الخروج منها.

واستشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة برقين جنوب غرب جنين بالضفة الغربية.

واستشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران واعتقل شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة برقين جنوب غرب جنين وسط إطلاق الرصاص.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا في نابلس ومخيم عايدة في بيت لحم ومخيم شعفاط في القدس المحتلة واعتقلت سبعة فلسطينيين.

الاحتلال يمنع طلبة اللبن الشرقية في نابلس من الوصول إلى مدرستهم

إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطلبة الفلسطينيين في قرية اللبن الشرقية بمدينة نابلس في الضفة الغربية ومنعتهم من الوصول إلى مدرستهم.

وبينت وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه الطلبة الفلسطينيين خلال توجههم إلى مدرسة القرية ومنعتهم من الوصول إليها.

وكانت قوات الاحتلال منعت أمس طلبة القرية من الوصول إلى المدرسة.

وتطالب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية باستمرار المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واعتداءاته على الطلبة والمؤسسات التعليمية في فلسطين المحتلة.