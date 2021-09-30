سقف رواتب ريال مدريد أكبر بسبع مرات من برشلونة

مدريد-سانا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم أن حدود إنفاق سقف رواتب فريق ريال مدريد للموسم الحالي أكبر بسبع مرات من حدود غريمه التقليدي برشلونة المتعثر مالياً.

ووفق بيان للرابطة على موقعها الإلكتروني شهد الريال زيادة الحد الأقصى للرواتب بمقدار 270 مليون يورو مع تقليص برشلونة أجور لاعبيه بمقدار 280 مليون يورو.

وأشارت الرابطة إلى أنه سيكون بإمكان فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي دفع ما يزيد قليلاً على 739 مليون يورو فيما يمكن لبرشلونة أن ينفق 97 مليون يورو فقط وهو ما يقل عن إنفاق ستة أندية أخرى مشاركة في الدوري الإسباني.

كما تضرر أتلتيكو مدريد حامل اللقب أيضاً حيث تم تخفيض سقف رواتب لاعبيه بمقدار 81 مليون يورو عن الموسم الماضي ما سمح لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بإنفاق 171 مليون يورو للموسم الحالي وهو ثالث أعلى سقف في المسابقة المحلية.