رونالدو ينقذ مانشستر يونايتد من فخ التعادل أمام فياريال

لندن-سانا

حقق مانشستر يونايتد الإنكليزي فوزاً صعباً على ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف اليوم على ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح فياريال التسجيل عبر باكو ألكاسير في الدقيقة 53 وعدل أليكس تيليس النتيجة لليونايتد 60 ثم خطف كريستيانو رونالدو الانتصار بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي للمباراة 95.

وبذلك رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط ليرتقي إلى المركز الثالث في المجموعة السادسة بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة وحيدة متذيلاً الترتيب.