كيلتيشدار اوغلو: أردوغان لا يتوانى عن إذلال بلدنا

أنقرة-سانا

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كيلتيشدار اوغلو اليوم أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لا يتوانى عن إذلال بلاده في كل المحافل.

وفي تعليق له على المقابلة التي أجراها أردوغان مع قناة “سي.بي.إس” الأمريكية قال اوغلو وفق ما نقلت صحيفة زمان “قام أردوغان بتجميل أمريكا على الشاشات الأمريكية ولا يخجل من إذلال تركيا” مستنكراً قول رئيس النظام التركي بأن “أمريكا ليست تركيا إنها دولة قوية للغاية”.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كافأ اردوغان على التذلل للولايات المتحدة بالموافقة على لقائه لبضع دقائق خلال قمة العشرين.

وأكد على أن الشعب التركي بات يدرك الحقيقة الآن وقال “سوف تراها يا أردوغان في صندوق الاقتراع”.

وكان أوغلو قال في مطلع الأسبوع في تغريدة له عبر تويتر إن “أردوغان حول تركيا الى حطام” مضيفاً أن الشيء الوحيد الذي عليه فعله الآن هو عدم القيام بما يدور في ذهنه حتى لا يزيد من تدمير البلاد”.