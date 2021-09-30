الأمم المتحدة تدين مخططات الاحتلال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

نيويورك-سانا

أدان مجلس الأمن الدولي استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بمخططاته الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال جلسة عقدها مساء اليوم لمتابعة تنفيذ القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وتهجيرهم من مدنهم وقراهم ولا سيما في القدس المحتلة طالب مستشار البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة إيفان خوروشيف خلال كلمة له في الجلسة الاحتلال بالامتناع عن اتخاذ الخطوات أحادية الجانب التي من شأنها أن تغير الواقع على الأرض بشكل لا رجعة فيه.

وقال خوروشيف “إن الافتقار إلى تحقيق أي تقدم في القضية الفلسطينية يؤثر في المنطقة وعلينا أن نسعى لتفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية لإعادة هذه القضية إلى مسارها الصحيح وفق الأطر القانونية المتعارف عليها” وفق ما ذكرت وكالة وفا.

وأكد خوروشيف أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني ووصول المساعدات لقطاع غزة المحاصر.

من جهته قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة “إن مسألة المستوطنات من أهم المسائل التي تؤثر في التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية والقرار 2334 أشار بوضوح إلى أن المخططات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي”.

من جانبه جدد مندوب تونس لدى الأمم المتحدة تأكيده على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها وإنفاذ القانون.

بدورها أعربت مندوبة النرويج لدى الأمم المتحدة عن قلق بلادها إزاء مخططات الاحتلال الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الدولي معتبرة أنها تقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

ممثل المكسيك دعا من جانبه الاحتلال إلى تنفيذ القرار 2334 والامتناع عن استخدام العنف ضد الفلسطينيين مرحباً بكل المبادرات الداعية لإعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه بشكل كامل وإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس.

إلى ذلك قال مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النروجي تور وينسلاند في عرضه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة إن “القرار 2334 يدعو الاحتلال إلى وقف مخططاته الاستيطانية بما في ذلك القدس مؤكداً أن المستوطنات كافة غير شرعية بموجب القانون الدولي”.

ولفت وينسلاند إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 300 منزل فلسطيني خلال العام الجاري وقتل 24 فلسطينياً بينهم نساء وهجر 433 شخصاً بينهم 251 طفلاً مؤكداً ضرورة العمل من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى قطاع غزة الذي يفرض عليه الاحتلال حصارا خانقا منذ نحو 15 عاماً.