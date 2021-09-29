نواب جمهوريون: دفاع الرئيس بايدن عن الإنسحاب من أفغانستان كارثة

واشنطن-سانا

شن أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين اليوم هجوماً لاذعاً على دفاع الرئيس جو بايدن عن انسحابه من أفغانستان وانتقدوا بشده تقديره للأمور ونزاهته.

ونقلت رويترز عن مايك روجرز أبرز عضو جمهوري في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب قوله إن “انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان كارثة ونخشى أنه تم تضليل الرئيس” مضيفاً أن “التاريخ سيسجل هذا الأمر على أنه أحد أكبر إخفاقات القيادة الأمريكية”.

بدوره كشف الجنرال فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه وكبار القادة الميدانيين في أفغانستان أوصوا بإبقاء 2500 جندي أمريكي وآلاف من قوات التحالف هناك وأنه تم إبلاغ لجنة مجلس النواب بذلك وأنه حذر من أن الانسحاب الكامل قد يؤدي إلى انهيار الجيش والحكومة الأفغانيين وأن هذا ما حدث بالفعل.

واتهم نواب جمهوريون بايدن بالكذب بشأن تلقيه توصيات قادة الجيش وتهوينه من شأن تحذيرات باحتمال انهيار الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابول وتضخيم قدرة الولايات المتحدة على منع تحول أفغانستان مجدداً إلى ملاذ لجماعات إرهابية مثل القاعدة.