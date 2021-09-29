عون: أهمية أن تحظى الحكومة بثقة المجتمع الدولي

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أهمية أن تحظى الحكومة اللبنانية بثقة الناس والمجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة مجلس النواب.

ودعا عون خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة اللبنانية إلى العمل الجاد والسريع لتنفيذ البيان الوزاري وفق برنامج أولويات النهوض بالواقع المعيشي للبنانيين.

وفي نهاية الجلسة وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي والمحافظة على الإجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ القرار المتعلق بمكافحة وباء كورونا.

وكان مجلس النواب اللبناني منح في العشرين من الشهر الجاري الحكومة الجديدة الثقة بـ 85 صوتاً بينما حجب 15 نائباً الثقة عنها.