الصحة العالمية تعلن تراجع الحصيلة العالمية لإصابات ووفيات كورونا

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة العالمية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا مستمرة في الانحسار منذ الأسبوع الماضي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن منظمة الصحة العالمية قولها في بيان إن المنظمة في تقييمها الدوري سجلت نحو 3ر3 ملايين إصابة جديدة ونحو 55000 وفاة ما يمثل انخفاضاً بنسبة 10 بالمئة في المؤشرين لافتة إلى أن أكبر انخفاض في الإصابات الجديدة رصد في الشرق الأوسط وغرب المحيط الهادئ والأمريكتين.

وأضافت إن جميع المناطق سجلت انخفاضا في الوفيات بأكثر من 15 بالمئة باستثناء أوروبا حيث كان عدد الوفيات مماثلا للأسبوع السابق وأفريقيا حيث وجد ارتفاع بنحو 5 بالمئة في انخفاض عدد الوفيات بنحو الربع في آسيا.. وحذرت المنظمة من احتمال ارتفاع أعداد الإصابات مع دخول الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث ينتشر المرض بسهولة أكبر خلال

فصل الشتاء وأشارت المنظمة لأول مرة إلى انخفاض كبير بالإصابات منتصف أيلول بـ 4 ملايين إصابة جديدة مع حدوث انخفاض في جميع مناطق العالم وهي المرة الأولى منذ أكثر من شهرين تنخفض فيها إصابات كورونا.