مهرجان الاسكندرية السينمائي يمنح الفنان الكبير دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط

القاهرة-سانا

منح الفنان الكبير دريد لحام وسام عروس البحر المتوسط ضمن فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي بدورته 37 تقديراً لدوره في الحركة السينمائية العربية ووضع السينما السورية في مكانة متميزة بين قريناتها في المنطقة العربية.

رئيس المهرجان الأمير أباظة أشار خلال ندوة تكريمية للفنان الكبير إلى أن دريد لحام ليس فناناً سورياً وانما هو فنان عربي له تاريخ عريق وطويل في الفن فهو ليس مجرد ممثل لكنه سفير الفن في الوطن العربي الذي قدم كل أنواع الفن من كوميديا ودراما ومسرحيات حارب من خلالها ظواهر سلبية متفشية في المجتمعات العربية.

أما الفنان لحام فقد لفت إلى أنه عندما كان في بداياته الفنية في العشرينيات من عمره كان حلمه الانتشار في كل الأقطار العربية وأولها مصر لأنها عاصمة للثقافة والفن العربيين معبراً عن سعادته بهذه الجائزة شاكراً جمعية الكتاب والنقاد السينمائيين على هذا التكريم.

وتحتفي الدورة الحالية من المهرجان بالسينما السورية حيث تشارك فيها 5 أفلام سورية ضمن مسابقاتها المختلفة بعرضها العالمي الأول.