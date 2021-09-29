سلطات النظام التركي تعتقل سبعة أشخاص بذريعة صلتهم بغولن

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي سبعة أشخاص بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن مكتب الادعاء العام في محافظة ادرنة أصدر أوامر اعتقال بحق أربعة أشخاص تم اعتقالهم في عمليات متزامنة في اسطنبول واعتقلت قوات الدرك في محافظة قيسري وسط البلاد ثلاثة أشخاص.

يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.