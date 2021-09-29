SCS-NET

سلطات النظام التركي تعتقل سبعة أشخاص بذريعة صلتهم بغولن

2021-09-29

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي سبعة أشخاص بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز عام 2016.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن مصادر أمنية قولها إن مكتب الادعاء العام في محافظة ادرنة أصدر أوامر اعتقال بحق أربعة أشخاص تم اعتقالهم في عمليات متزامنة في اسطنبول واعتقلت قوات الدرك في محافظة قيسري وسط البلاد ثلاثة أشخاص.

يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.

انظر ايضاً

التراث الشعبي في جبل العرب لجمعية العاديات بحمص

حمص-سانا قدم الباحث محمد طربيه رئيس جمعية العاديات بالسويداء محاضرة حول التراث الشعبي في جبل …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved