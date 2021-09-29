انتهاء عمليات تصوير الفيلم (فيك اب)

دمشق-سانا

انتهت عمليات تصوير الفيلم الاجتماعي السوري “فيك اپ” من تأليف زياد ساري وإخراج أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج شركة “سراب” للإنتاج الفني.

ويعد العمل أول إنتاج سينمائي خاص منذ سنوات ويضم نخبة كبيرة من نجوم الدراما السورية بينهم النجم أيمن زيدان.

واستمرت عمليات التصوير في دمشق على مدار 20 يوماً حيث أكد المخرج أحمد أن فريق العمل “حاول بكامل جهده في كل مشهد أن يعطي السينما حقها ومكانتها والتركيز على كل التفاصيل المتعلقة بالفيلم ليرتقي إلى مصافي الأعمال السينمائية التي نسعى لاستعادتها من جديد ويحقق منافسة على مستوى الوطن العربي”.

أما الفنان القدير حسام تحسين بك فأوضح أن “الفيلم يحمل أفكاراً جميلة ويقدم للمتابع بقالب كوميدي طريف وخفيف متوقعاً أن يحظى العمل بنجاح كبير استناداً إلى الجهود المبذولة من قبل أسرة العمل”.

ويشارك في الفيلم عدد كبير من نجوم الدراما السورية منهم: علي كريم، عبير شمس الدين، عدنان أبو الشامات، تولاي هارون، محمد خاوندي، جرجس جبارة، أنطوانيت نجيب، رشا إبراهيم، نور الوزير، نظلي الرواس، رواد عليو، ميرنا شلفون، ربا المأمون، فيلدا سمور، لين برازي.

وتجري حالياً اللمسات الأخيرة على الفيلم “من مونتاج وغرافيك” ليكون جاهزاً للعرض في دور السينما العربية خلال وقت قريب.

رشا محفوض