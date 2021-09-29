رغم تشابه الأعراض.. اختلاف جذري بين كورونا والانفلونزا

لندن-سانا

كشفت دراسة أجرتها جامعة أوكسفورد ومركز أوكسفورد للأبحاث الطبية الحيوية والمعهد الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا عن وجود اختلاف جذري بين كورونا والانفلونزا رغم تشابه الأعراض بينهما.

ووفقاً للدراسة التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية فإن الباحثين رصدوا اختلافاً جوهرياً بين الكورونا والانفلونزا إلا أنه لا يظهر سوى بعد فترة من الإصابة وأن هناك أعراضاً قد تستمر بعد تعافي المصابين بكلا المرضين.

وبينت الدراسة أن الفارق الجذري هو أن استمرار أعراض كورونا مع المرضى يدوم لمدة أطول بكثير مقارنة بمرضى الانفلونزا.

وقدر الباحثون أن الأعراض المرتبطة بما يعرف باسم (كوفيد الممتد) كانت أكثر شيوعاً بنسبة 50 بالمئة مقارنة بأولئك الذين أصيبوا بالانفلونزا.

ووفق الدراسة كانت الأعراض الممتدة الأكثر شيوعاً مشاكل التنفس والجهاز الهضمي والإرهاق وآلام الجسم وأحياناً القلق والاكتئاب وقد تستمر مع مرضى كورونا لمدة تصل إلى 6 أشهر.