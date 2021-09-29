بلاغ بتعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس 6و7 تشرين الأول بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية التي تصادف يوم الأربعاء المقبل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجانب الأردني يوضح مجموعة إجراءات بعد إعادة فتح مركز حدود جابر-نصيب
2021-09-29
إيران تدعو لإرغام الكيان الإسرائيلي على إنهاء اعتداءاته على سورية
2021-09-29
بشور: الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية ظالمة
2021-09-28
المقداد:ضرورة فضح ممارسات واشنطن وحصارها المفروض على الشعب السوري
2021-09-28
اعتباراً من الأسبوع المقبل.. رحلات برية للملكية الأردنية إلى سورية
2021-09-28
نيبينزيا: متمسكون بوحدة وسيادة سورية
2021-09-28
صباغ: سورية ترفض أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور
2021-09-28
محليات
ذكرى تقسيم فلسطين وسلب اللواء… في ندوة حوارية
2021-09-29
المهندس عرنوس للمحافظين: تنفيذ خطط الدولة التنموية.. ومتابعة احتياجات المواطنين المعيشية
2021-09-29
مجلس الوزراء يوافق على إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري ومشاريع استثمارية خدمية
2021-09-29
استشهاد رجل إطفاء وإصابة مدنيين في حريق ضمن سوق دمشق القديمة
2021-09-29
اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي ومسلحي إحدى العشائر في محيط إعزاز
2021-09-29
استئناف العمل في معبر نصيب الحدودي مع الأردن
2021-09-29
درجات الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2021-09-29
رياضة
منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يبدأ معسكره في البحرين تحضيراً لغرب آسيا
2021-09-29
تشكيل كوادر إدارية وتدريبية جديدة لفرق النواعير بكرة اليد
2021-09-29
جامعة تشرين أولاً بمسابقة كرة الطائرة الشاطئية في بطولة الجامعات المركزية
2021-09-29
مباريات ودية لأندية حماة استعداداً لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2021-09-29
ثلاثة مراكز متقدمة لمنتخب السويداء بالجودو في بطولة الجمهورية للرجال والسيدات
2021-09-29
حيدر زبادنة أولاً ببطولة زهرة الجولان للشطرنج
2021-09-29
أبرز مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم بفئة الشباب
2021-09-29
اقتصاد
منح 5 إجازات استثمار حسب قانون الاستثمار الجديد رقم 18
2021-09-29
الطاقة المتجددة في سورية… مشاريع تدعم قطاع الكهرباء وتحتاج قوانين تشجع الاستثمار فيها
2021-09-29
مشروع لتصنيع سماد الكمبوست وتوفيره للمزارعين في السويداء
2021-09-29
2860 طناً تقديرات إنتاج الفليفلة في حمص للموسم الحالي
2021-09-29
7 مليارات ليرة قيمة مبيعات السورية للتجارة بحماة منذ بداية العام
2021-09-29
تصنيع العنب بزيدل تستلم 3700 طن من العنب العصيري
2021-09-29
محلج الوليد بحمص.. تأهيل خطوط العمل بخبرات وطنية
2021-09-29
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المهندس عرنوس للمحافظين: تنفيذ خطط الدولة التنموية.. ومتابعة احتياجات المواطنين المعيشية
مجلس الوزراء يوافق على إعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري ومشاريع استثمارية خدمية
استشهاد رجل إطفاء وإصابة مدنيين في حريق ضمن سوق دمشق القديمة
اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي ومسلحي إحدى العشائر في محيط إعزاز
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تصوير: أسامة الشهابي
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