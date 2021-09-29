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بلاغ بتعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس 6و7 تشرين الأول بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية التي تصادف يوم الأربعاء المقبل

2021-09-29

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مواهب فنية لـ 75 شاباً وشابة في معرض عبور

تصوير: أسامة الشهابي  

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