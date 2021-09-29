صناعة الدمى التراثية.. أهميتها وتطورها في ثقافي المزة

دمشق-سانا

صناعة الدمى التراثية وتطورها واهميتها كان مضمون الندوة التي أقامها المركز الثقافي العربي في المزة بمشاركة باحثين وحرفيين.

أهمية صناعة الدمى ودورها في العملية التربوية كانت فحوى المداخلة التي قدمتها الباحثة الدكتورة الهام الخضراء حيث تطرقت لأهمية اللعب بالنسبة للطفل فهي تجعل منه انسانا اجتماعيا قوي الشخصية جريئا وتعوده على الاحتكاك والمنافسة وتساعده على اكتشاف نفسه والعالم المحيط به وتعلمه مهارات التفكير والتوقع وحسن التصرف واحترام حقوق الآخرين مستعرضة التأثيرات السلبية للألعاب الحديثة والألعاب الالكترونية التي تغزو البيوت والمجتمعات اليوم.

تجربة شخصية في صناعة الدمى قدمتها هدى بتلو التي قضت ردحا من حياتها في صناعة الألعاب مبينة كيفية تعلمها الحرفة وحبها لها والمواد التي تستخدمها لصناعتها والزمن الذي تقضيه في عملها والمعارض التي شاركت بها وعن مدى الحب والسعادة والألفة التي تنشرها مثل هذه الصناعات والفائدة التي تظهر على الفتيات عند ممارستهن لها.

أما الباحث مخلص الحمود الذي قدم الجلسة أعطى صورة عن العاب الأعياد قديما والساحات التي كانت تتألق بالأراجيح والألعاب الخشبية للأطفال كما عدد بعض الألعاب التي لم يخل منها بيت قديم كالحصان الخشبي.

محمد خالد الخضر