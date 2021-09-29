جامعة تشرين أولاً بمسابقة كرة الطائرة الشاطئية في بطولة الجامعات المركزية

اللاذقية-سانا

توج فريق جامعة تشرين بمسابقة كرة الطائرة الشاطئية للذكور والإناث في ختام البطولة الجامعية المركزية التي أقامها الاتحاد الوطني لطلبة سورية على أرض الملاعب الرملية بمدينة الأسد الرياضية بمشاركة 38 فريقاً مثلوا مختلف المعاهد والجامعات.

ففي بطولة فئة الإناث التي شاركت فيها 10 فرق توج فريق جامعة تشرين بالمركز الأول بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق جامعة حماة بشوطين مقابل لا شيء 21/15 و22/20 وفي فئة الذكور توجت جامعة تشرين بالمركز الأول بعد فوزها على جامعة دمشق بالمباراة النهائية بشوطين نظيفين 21/16و21/18.

وفي بطولة كرة القدم الشاطئية لفئة الذكور التي شارك فيها 22 فريقا توج فريق جامعة درعا بكأس البطولة بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق جامعة البعث بأربعة أهداف لهدفين.

وفي تصريح لـ سانا أشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية رئيس مكتب النشاط الرياضي المركزي اياد طلب لمراسل سانا الرياضي إلى أن المكتب يعمل على مدار العام على إقامة النشاطات الرياضية وتمت إقامة بطولات رياضية مركزية بألعاب الشطرنج وكرة الطاولة والكاراتيه والتايكواندو وكرة القدم للصالات المغلقة.

وأضاف طلب أن الهدف من النشاطات الرياضية تعزيز روح التعاون والتشاركية الطلابية والتنافس الإيجابي بين الطلبة والعمل على الاندماج الاجتماعي بين الطلبة واستقطاب كل المواهب الرياضية التي تفرزها البطولات الجامعية من خلال التشبيك مع الاتحاد الرياضي العام للاستفادة من المواهب لدعم الرياضة السورية ومنتخباتنا الوطنية.

ورأى مدرب كرة القدم الشاطئية أحمد رجوب أن البطولة ناجحة ومستواها الفني جيد لكنه تأثر كثيرا بغياب لاعبي الأندية الذين يلعبون في الدوري ورغم ذلك ظهرت مجموعة متميزة من اللاعبين الجيدين القادرين على اللعب والتحرك بشكل مقبول على الملعب الرملي ويمكن الاستفادة منهم مستقبلا بالمنتخبات الوطنية.

أما مدرب منتخب الجامعة بكرة القدم الشاطئية حسام كيلاني فقال.. حضرنا لإقامة هذه البطولة منذ شهرين ومشاركة 22 فريقا فيها ظاهرة إيجابية لم تحدث من قبل وكشفت عن جود مواهب جيدة ستتم الاستفادة منها لتشكيل منتخب الجامعات السورية الذي سيمثلنا في البطولة العربية للجامعات القادمة والتي من المقرر ان تقام في عمان.

بدوره مدير بطولة الطائرة الشاطئية للرجال والسيدات انس دعبول أكد أهمية إقامة بطولات كرة الطائرة الشاطئية الجامعية لأنها تعيد الحياة لهذه الرياضة الغائبة ونتمنى من الاتحاد الرياضي العام الاهتمام بالطائرة الشاطئية ورعايتها مشيرا إلى أن البطولة ناجحة وأفرزت مجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين.

وشاركت بالبطولة فرق من جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة ودرعا وادلب والقنيطرة والسويداء ومعاهد حلب ودمشق واللاذقية ومن الجامعات الخاصة الدولية والجزيرة والشهباء وقاسيون والاتحاد والعربية والرشيد والأندلس وأنطاكية والشام.

نبيل علي