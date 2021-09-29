تشكيل كوادر إدارية وتدريبية جديدة لفرق النواعير بكرة اليد

حماة-سانا

شكلت إدارة نادي النواعير كوادر إدارية وتدريبية جديدة لجميع فرق النادي بكرة اليد والتي ستشارك في البطولات المحلية للموسم المقبل.

وضمت لجنة الإشراف على اللعبة كلا من هيثم خميس وغسان حنيش وفراس حصني وضم كادر فريق الرجال هيثم الجمل مشرفا وفراس حصني مدرباً وعزام قصاب مساعداً للمدرب.

وتألف كادر فريق الشباب من المدرب عزام قصاب ومساعده مظهر علوش فيما ضم كادر فريق الناشئين المدير الفني عبد اللطيف الأمير والمدرب حكم الصباغ ومساعد المدرب عبد اللطيف فحلة.

بالمقابل تألف كادر فريق الأشبال من المدير الفني رضوان جوهر والمدرب محمد حداد ومساعده أحمد قزموز ومدرب الحراس رعد داوودي كما تم تعيين عبد اللطيف الأمير مشرفاً على فرق القواعد وتكليف كل من رياض المصطفى وأحمد قزموز ومحمد عدي ودرويش الصمودي بمهمة تدريب فرق القواعد والصغار.

وأشار عضو مجلس إدارة نادي النواعير هيثم خميس لمراسل سانا إلى أن الكوادر الإدارية والتدريبية التي تم اختيارها لقيادة فرق النادي للموسم المقبل ضمت أسماء كبيرة ولامعة تركت بصماتها الواضحة لسنوات طويلة إضافة إلى كوادر شابة أثبتت وجودها في البطولات المحلية مبيناً أن كرة اليد تمثل واجهة ألعاب النادي ولها تاريخ حافل بالألقاب والبطولات المحلية

والخارجية لذا فهي تحظى باهتمام بالغ من قبل إدارة النادي ونعمل باستمرار على تطويرها نحو الأفضل.

يذكر أن نادي النواعير أحرز الموسم الحالي لقب بطولة الدوري بفئتي الأشبال والشباب فيما أحرز المركز الثاني بفئة الناشئين.