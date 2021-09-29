مباريات ودية لأندية حماة استعداداً لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

تواصل أندية حماة استعداداتها للمشاركة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للموسم المقبل والذي سينطلق الشهر المقبل.

ولعب فريق خطاب مباراة ودية مع الطليعة على أرض الملعب الصناعي بحماة خسرها بهدف مقابل هدفين فيما خاض مورك مباراة ودية أيضا مع الحوارث انتهت بالتعادل السلبي.

وكان فريق خطاب خاض مؤخراً معسكراً تدريبياً في مدينة اللاذقية فيما لعب مورك مباراة ودية مع فريق العاصي.

ويلعب مورك في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب أندية شرطة حماة والتضامن والمخرم ومصفاة بانياس والساحل فيما يشارك خطاب في المجموعة الرابعة برفقة أندية عمال حماة والحرية والجزيرة وعامودا والجهاد.