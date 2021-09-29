ثلاثة مراكز متقدمة لمنتخب السويداء بالجودو في بطولة الجمهورية للرجال والسيدات

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء برياضة الجودو ثلاثة مراكز متقدمة خلال مشاركته ببطولة الجمهورية للرجال والسيدات التي أقيمت منافساتها في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وتمثلت النتائج المحققة كما ذكر رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالسويداء أدهم كنعان في تصريح لمندوب سانا الرياضي بفوز اللاعبة سما كنعان بذهبية وزن 57 كغ واللاعبة صونيا كنعان ببرونزية وزن 52 كغ وحمد شرف ببرونزية وزن فوق 100 كغ.

وذكر كنعان أن البطولة شهدت منافسات قوية وأفرزت أبطالاً جدداً على ساحة اللعبة مبينا أن مشاركة منتخب السويداء فيها كانت من خلال لاعبتين ولاعب نالوا جميعهم مراكز متقدمة.

عمر الطويل