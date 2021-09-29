تخصيص أكثر من 168 ألف هكتار لزراعة القمح والشعير في حماة

حماة-سانا

وضعت مديرية زراعة حماة في خطتها الزراعية للموسم القادم زراعة مساحة 45 ألفاً و 174 هكتاراً بمحصول القمح بنوعيه المروي والبعل و 123 ألفاً و 168 هكتاراً لزراعة الشعير.

وذكر الدكتور سامي أبو دان مدير زراعة حماة لمراسلة سانا أن الخطة تشمل زراعة 20 ألف هكتار من القمح البعل و25 ألفاً و 174 هكتارا مروياً لافتاً إلى أن الخطة تتضمن أيضاً زراعة 9168 هكتاراً للشعير المروي و 114 ألف هكتار للبعل.

وأوضح أبو دان أن مديرية الزراعة بدأت بمنح التراخيص الزراعية للفلاحين من خلال الوحدات الإرشادية للبدء بعمليات الزراعة الشتوية للموسم المقبل كما جرى توزيع الخطة على الدوائر الزراعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتسهيل معاملات المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج.

من جهتها دعت المهندسة ليلى عزوز رئيسة دائرة التخطيط والتعاون الدولي في المديرية المزارعين إلى اعتماد أصناف القمح والشعير التي يجري توزيعها من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار نظراً لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع مناخات مناطق الاستقرار بالمحافظة إضافة إلى قدرتها الإنتاجية العالية.