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منتخب سورية لكرة القدم للناشئين يبدأ معسكره في البحرين تحضيراً لغرب آسيا

2021-09-29

المنامة-سانا

بدأ منتخب سورية لكرة القدم للناشئين معسكره التدريبي الخارجي في البحرين استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة التي تستضيفها السعودية في الرابع عشر من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يجري منتخبنا مباراتين وديتين مع نظيره البحريني قبل مشاركته بالبطولة القادمة التي سيفتتحها بلقاء نظيره الإماراتي في الخامس عشر من الشهر القادم على أن يواجه منتخب فلسطين في التاسع عشر منه وذلك ضمن المجموعة الثانية.

وكان منتخبنا بدأ مرحلة التحضير الشهر الفائت من خلال عدة معسكرات داخلية أجرى خلالها مباريات تدريبية مع شباب العربي والنضال والشرطة وجرمانا وناشئي الجيش ومنتخب دمشق مواليد 2005 ورجال المجد حيث فاز بأربع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر واحدة.

محمد الرحيل

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