التعليم العالي: مهلة جديدة لقبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مهلة جديدة لقبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية “الدورة الامتحانية الثانية لعام 2021” في مديرية تعادل الشهادات بالوزارة اعتباراً من يوم الأحد 3-10-2021 ولغاية يوم الثلاثاء 5-10-2021.

ويشمل إعلان الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه حملة شهادات الإجازة في الطب البشري والصيدلة والهندسة المعلوماتية والعلوم الطبية المساعدة والعلوم الصحية من حملة شهادات الإجازة في العلوم الصحية – قبالة -التقانات الحيوية – تخصص السمع والنطق وطب بيطري ومساعد المجاز في العلوم الطبية والصحية والبيطرية.

ودعت الوزارة الطلاب الراغبين بالتقدم إلى هذه الدورة إلى مراجعة مركز القياس والتقويم شخصياً لأخذ البصمة الامتحانية والصورة الشخصية والاطلاع على المحاور الامتحانية ومكان الامتحان وتفاصيله ومتابعة التفاصيل على الموقع الالكتروني للمركز.

وكانت الوزارة حددت فترة قبول الطلبات للتقدم للدورة الامتحانية الثانية لعام 2021 خلال الفترة ما بين 28-7-2021 ولغاية يوم الخميس 12-8-2021.