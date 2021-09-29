دراسة: النظام الغذائي الغني بالدهون يؤدي إلى تساقط الشعر

لندن-سانا

أكدت دراسة طبية جديدة أن الأشخاص الذين يعتمدون نظاماً غذائياً غنياً بالدهون أكثر عرضة للإصابة بترقق الشعر وفقدانه.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر العلمية تشير إلى أن النظام الغذائي الغني بالدهون يسرع من ترقق الشعر عن طريق استنزاف الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر التي تعيد تغذية الخلايا الناضجة لنمو الشعر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الباحثون علاقة بين الوزن والنظام الغذائي وتساقط الشعر حيث كشفت دراسة نشرت عام 2013 في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أنه من بين مجموعة من 189 رجلاً في الثلاثينيات من أعمارهم كان أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للإصابة بالثعلبة الشديدة من نظرائهم ذوي الوزن الطبيعي.