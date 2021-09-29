روسيا مستعدة لمساعدة ليبيا في تنفيذ وقف إطلاق النار

موسكو-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش الوضع العسكري والسياسي في ليبيا مبدياً الاستعداد للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار بين الليبيين.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة سبوتنيك: جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع العسكري السياسي الحالي في ليبيا بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول والمساعدة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين.

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 كانون الأول المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.