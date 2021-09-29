29 أيلول 1923- بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين

دمشق-سانا

1908 / المؤتمر الدولي لحماية العمل المنعقد في مدينة لوسرن بسويسرا يقرر منع العمل الليلي بالنسبة للأطفال الأقل من 14 سنة.

1911 / إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية.

1918 / استسلام بلغاريا لقوات التحالف خلال الحرب العالمية الأولى.

1923 / بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين.

1939 / استسلام بولندا أمام الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية.

1962 / أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال.

1988/ منح جائزة نوبل للسلام الى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

1988/ إقلاع المكوك الفضائي ديسكفري من قاعدة كيب كانافيرال بفلوريدا محملاً بخمسة رجال فضاء في مهمة دامت 4 أيام.

2002 / انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة في بوسان بكوريا الجنوبية بمشاركة 44 دولة.

من مواليد هذا اليوم..

1547 / ميغيل دي ثيرفانتس كاتب إسباني.

1899 / لاديسلاو جوزيف بيرو مخترع أرجنتيني من أصل هنغاري.

1931 / جيمس كرونين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1980/.

1943 / ليخ فاونسا رئيس بولندا الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1983/.

من وفيات هذا اليوم..

1560 / الملك غوستاف الأول ملك السويد.

1925 / ليون بورجوا سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 1920/.

1927 / فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924/.

اعياد ومناسبات..

عيد المخترعين في الأرجنتين.