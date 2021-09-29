29 أيلول 1923- بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين

دمشق-سانا
1908 / المؤتمر الدولي لحماية العمل المنعقد في مدينة لوسرن بسويسرا يقرر منع العمل الليلي بالنسبة للأطفال الأقل من 14 سنة.
1911 / إيطاليا تعلن الحرب على الدولة العثمانية.
1918 / استسلام بلغاريا لقوات التحالف خلال الحرب العالمية الأولى.
1923 / بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين.
1939 / استسلام بولندا أمام الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازية.
1962 / أحمد بن بلة يتولى منصب رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال.
1988/ منح جائزة نوبل للسلام الى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
1988/ إقلاع المكوك الفضائي ديسكفري من قاعدة كيب كانافيرال بفلوريدا محملاً بخمسة رجال فضاء في مهمة دامت 4 أيام.
2002 / انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الرابعة عشرة في بوسان بكوريا الجنوبية بمشاركة 44 دولة.
من مواليد هذا اليوم..
1547 / ميغيل دي ثيرفانتس كاتب إسباني.
1899 / لاديسلاو جوزيف بيرو مخترع أرجنتيني من أصل هنغاري.
1931 / جيمس كرونين عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1980/.
1943 / ليخ فاونسا رئيس بولندا الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1983/.
من وفيات هذا اليوم..
1560 / الملك غوستاف الأول ملك السويد.
1925 / ليون بورجوا سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 1920/.
1927 / فيلم أينتهوفن، طبيب هولندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1924/.
اعياد ومناسبات..
عيد المخترعين في الأرجنتين.