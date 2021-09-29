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البنتاغون يقر بفشل استراتيجي في أفغانستان

2021-09-28

واشنطن-سانا

أقر مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اليوم بارتكابهم أخطاء في التقدير أفضت إلى “فشل استراتيجي” لبلادهم في أفغانستان.

ونقلت فرانس برس عن قائد أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك ميلي ومسؤول القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم الجنرال كينيث ماكنزي قولهما علناً للمرة الأولى خلال جلسة استماع أمام أعضاء مجلس الشيوخ أنهما نصحا الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبقاء على 2500 جندي في أفغانستان لتجنب انهيار نظام كابول.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واقعة انهيار الجيش الأفغاني الذي دربناه مع شركائنا غالباً من دون إطلاق أي رصاصة فاجأتنا مضيفاً.. سيكون مجافياً للحقيقة الادعاء بعكس ذلك.

وكانت حركة طالبان استولت على العاصمة الأفغانية كابول في الخامس عشر من آب الماضي بعد استيلائها على مناطق واسعة من البلاد خلال الأشهر الأخيرة وذلك مع سحب القوات الأمريكية والأطلسية المتسرع من هذا البلد بعد عشرين سنة من التدخل العسكري الذي أدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار في هذا البلد.

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