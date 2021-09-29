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أتليتيكو مدريد في المركز الثاني بعد الفوز على مضيفه ميلان 2-1

2021-09-28

ميلانو-سانا

أحرز لويس سواريز هدفاً من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة وهز أنطوان غريزمان الشباك لأول مرة منذ العودة إلى أتليتيكو مدريد ليفوز بطل إسبانيا 2-1 على عشرة لاعبين من ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم.

وتركت النتيجة ميلان دون رصيد في ذيل المجموعة الثانية بينما يحتل أتليتيكو المركز الثاني بأربع نقاط ويتأخر بنقطتين عن ليفربول المتصدر الذي فاز 5-1 على بورتو في البرتغال اليوم.

وتقدم ميلان بهدف رافائيل لياو في الدقيقة الـ 20 إلا أنه تعرض لضربة بعد تسعة دقائق فقط عندما تلقى فرانك كيسي بطاقة حمراء بسبب الحصول على إنذارين متتاليين ليدرك غريزمان التعادل في الدقيقة الـ 84 قبل أن ينتزع سواريز أول فوز لأتليتيكو في المسابقة في الدقيقة الـ 97.

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