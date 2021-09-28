وسط حضور جماهيري كبير… عرض فيلم الرحلة 17 على مسرح دار الثقافة بحمص

حمص-سانا

عرض على مسرح دار الثقافة بحمص اليوم فيلم الديكوداراما “الرحلة 17” إنتاج المؤسسة العامة للسينما وإخراج علي الماغوط بحضور جمهور كبير وصناع العمل وعدد من أبطال الفيلم الحقيقين من ضباط الجيش العربي السوري.

ويروي الفيلم أحداثاً واقعية حقيقية حدثت في عام 2013 في كتيبة الحرب الإلكترونية التابعة للفرقة 17 في محافظة الرقة مجسداً صورة واقعية عن البطولات والتضحيات التي عاشها جنود هذه الكتيبة أثناء فترة الحصار الذي فرضته التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وفي تصريح لـ سانا أشار المخرج الماغوط إلى أن الفيلم حالة توثيقية لجيشنا الباسل ويحكي حالات إنسانية واقعية جرت بين ضباط وأفراد هذه الوحدة المقاتلة ونتعرف من خلاله على أعماق الجندي السوري وحالاته الإنسانية وكيف يمكن أن يفكر وحالته الحسية وسعيه لفك الحصار مع الخروج عن الإطار التقليدي للأفلام الحربية حيث تضمن سريالية في بعض المشاهد من خلال الجندي الفنان الذي سرح بخياله حتى استشهد.

ولفت الماغوط إلى أنه تم إسقاط بعض المشاهد على لوحات عالمية “لوحة العشاء الأخير” دلالة على قدسية الضباط والولادة الجديدة للشهيد.

بدوره قال الفنان “طارق نخلة” الذي لعب دور المقدم محمد حمود: بدأنا التحضير للفيلم قبل عام ونصف وبذلنا فيه جهود كبيرة وأجده أول تجربة سينمائية حقيقية بالنسبة لي لأنه حالة صادقة خالية من التزييف ومعظم حواراتها حقيقية.

ومن الحضور المقدم محمد حمود من أبطال كتيبة الحرب الالكترونية الذي أشار إلى أن الفيلم أظهر حقيقة ما جرى مع مقاتلي هذه الوحدة لافتاً إلى أن المخرج والممثلين أبدعوا بتجسيد الشخصيات بصدق مع أدق التفاصيل.

بدوره نوه المقدم “شادي أحمد” الذي جسد شخصيته الممثل “كرم شعراني” بتفاعل الجمهور الكبير مع الفيلم بجميع المحافظات واهمية مثل هذا النوع من الأفلام السينمائية في توثيق بطولات الجيش العربي السوري وإنجازاته في مختلف المناطق السورية.

وبين عدد من الحضور أن الفيلم نجح بتسليط الضوء على فترة مهمة كان نجومها أبطال الجيش العربي السوري الذين صمدوا في الرقة ولاسيما أن رحلة إنقاذ الضباط بالتعاون مع شرفاء الرقة كانت مليئة بالأحداث وموثقة من الأشخاص الحقيقين وأسرهم وزملائهم وهو نوع مميز ومهم من الأفلام التي تحفظ الأحداث الهامة في الذاكرة.

لارا أحمد