كيا تطلق سيارة جديدة بمزايا فريدة

سيئول -سانا

أطلقت شركة كيا لصناعة السيارات سيارة جديدة بإمكانيات متميزة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية في بيان عبر موقعها الرسمي أن السيارة الجديدة من طراز “ريو أكس” تحتوي على مقاعد تتسع لخمسة ركاب مكسوة بالقماش والجلد الصناعي بالإضافة إلى واجهة القيادة مزودة بنظام صوت متطور يمكن التحكم فيه عبر شاشة بمقاس ثماني بوصات.

ويتوافر في “ريو أكس” نظام لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر وحساسات للضوء والمطر وحساسات للمسافة أمامية وخلفية.

أما ميكانيكياً فإن سيارة “ريو أكس” ستتوافر بنماذج عدة من المحركات منها محركات “ام بي اي” بسعة “4ر1” ليتر وقوة “100” حصان ومحركات “ام بي اي” بسعة “6ر1” ليتر وقوة “123” حصاناً تعمل مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وأخرى أوتوماتيكية بست سرعات.