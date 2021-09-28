انطلاق أعمال المؤتمر الأول لتطوير الرياضة المدرسية

دمشق-سانا

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الأول لتطوير الرياضة المدرسية تحت شعار “التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً” والذي يقيمه الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والاتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث.

وتخلل حفل الافتتاح الذي أقيم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق عرض فيلم وثائقي عن واقع الرياضة المدرسية ومتطلبات نجاحها بمختلف الألعاب الرياضية ومشاركاتها الخارجية خلال السنوات السابقة.

رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أكد في كلمة له أهمية الرياضة المدرسية ودورها في دعم الرياضة الوطنية مستعرضاً المعوقات التي تعترض تطوير الرياضة في المدارس والمعاهد والجامعات وأبرزها عدم وجود خطط واستراتيجيات واضحة لبناء جيل يرفد أنديتنا ومنتخباتنا مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يخرج هذا المؤتمر بقرارات قادرة على حل المشكلات والانطلاق نحو تأسيس رياضة ذات أهداف محددة.

وزير التربية الدكتور دارم طباع لفت إلى أهمية أن تكون الرياضة جزءاً رئيسياً من المناهج الدراسية وضرورة مشاركة الطلاب بها لزيادة الثقة واليقظة العقلية واحترام الذات لديهم كونها تساعد على تعليم مهارات مختلفة للطلاب مثل القيادة والصبر والصمود منوهاً بأهمية خصائص الرياضة المدرسية كونها تبقي الطالب بصحة جيدة ومستوى لياقة يساعده بالتوجيه الإيجابي وتطور التعاون والعمل الجماعي والحياة الاجتماعية والانضباط ومهارات القيادة لديهم وتمكنهم من أداء تعليمي أفضل وتنمي احترام الذات عندهم.

وفي تصريح لـ سانا قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم: “إن هذا المؤتمر يأتي في إطار التشاركية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والاتحاد الرياضي العام مشيراً إلى أنه سيكون لدينا برنامج زمني من خلال لجان فنية متخصصة بهدف إحياء الرياضة بكل أنواعها في معاهدنا وجامعاتنا الحكومية والخاصة مبيناً في الوقت ذاته أهمية البطولات الرياضية الجامعية المحلية والدولية لأنها تسهم في رفع تصنيف جامعاتنا.

وسبق افتتاح المؤتمر عدد من ورشات العمل تضمنت سلسلة من المحاور المهمة التي ركزت على التعليم الرياضي والمناهج والبيئة الرياضية المدرسية والمدارس الرياضية التخصصية.

ويختتم المؤتمر أعماله غداً بورشات عمل تتناول الرياضة المدرسية النوعية ودور الاتحاد الرياضي ولجانه التنفيذية والفنية في المحافظات إضافة إلى طرق اكتشاف الموهبة الرياضية وطرق تطويرها.