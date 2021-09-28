كورونا يحرم تشيلسي من جهود كانتي أمام يوفنتوس

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي اليوم إصابة لاعبه نغولو كانتي بفيروس كورونا ليغيب عن مواجهة يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وساوثامبتون في الدوري الإنكليزي.

ووفقا لوكالة الأنباء الإسبانية “افي” أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي إصابة كانتي خلال مؤتمر صحفي مشيرا إلى أنه لن يستطيع السفر مع الفريق إلى إيطاليا لمواجهة يوفنتوس غدا الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

وأضاف توخيل أن كانتي سيغيب أيضا عن مواجهة الفريق اللندني أمام ساوثامبتون السبت المقبل في الجولة السابعة من الدوري الانكليزي.

وينضم اللاعب كانتي إلى قائمة غيابات تشيلسي التي تضم أيضا رييس جيمس وكريستيان بوليسيتش وماسون ماونت بسبب الإصابة.