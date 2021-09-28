النظام التركي يعتقل 80 طالباً خلال احتجاج على أزمة السكن الجامعي

أنقرة-سانا

اعتقلت قوات النظام التركي 80 طالباً خلال مظاهرة نظمها طلاب جامعتي اسطنبول وإزمير احتجاجاً على أزمة المساكن الجامعية وتردي الأوضاع المعيشية للطلاب.

وذكرت صحيفة زمان التركية أن قوات نظام رجب طيب أردوغان اعتقلت 80 طالباً 50 طالباً في اسطنبول و30 طالباً في إزمير خلال مظاهرة احتجاجية ضد أزمة ندرة وغلاء المساكن الطلابية مشيرة إلى أن قوات الأمن اعتدت على الطلاب وحطمت خيامهم.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم إنه بعد اعتقال الطلاب أقدمت قوات الأمن على ضربهم في مدخل مستشفى أتاتورك التعليمي بجامعة كاتب سلبي في إزمير خلال خضوعهم للفحص الطبي قبل التحقيق معهم.

وكانت سلطات النظام التركي قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق 118 شخصاً بينهم مدنيون وطلاب وعسكريون بذريعة ارتباطهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه سلطات هذا النظام بالوقوف وراء الانقلاب في البلاد عام 2016.