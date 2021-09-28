ميسي يقود الأرجنتين في الجولة الثلاثية من تصفيات المونديال

بوينس آيرس-سانا

تصدر النجم ليونيل ميسي قائمة منتخب الأرجنتين التي أعلنها المدير الفني ليونيل سكالوني اليوم وذلك استعداداً للجولة الثلاثية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر أمام الباراغواي والأوروغواي والبيرو.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “افي” أن سكالوني بهذا الاختيار لا يزال يؤكد ثقته في الجزء الأكبر من القائمة التي منحت الفريق لقب كوبا أمريكا التي احتضنتها البرازيل قبل أشهر والتي شاركت أيضاً في المباريات الأخيرة في تصفيات المونديال.

ومن المنتظر أن يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفاً على الباراغواي في السابع من تشرين الأول المقبل حيث سيستقبل بعدها بثلاثة أيام منتخب الأوروغواي ومن بعده منتخب البيرو في الـ 14 من الشهر نفسه.