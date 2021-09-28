تربية الحسكة تحدد موعداً جديداً لإجراء اختبارات التربية الفنية

الحسكة-سانا

حددت مديرية تربية الحسكة الثاني من شهر تشرين الأول القادم موعداً لإجراء اختبارات معهد التربية الفنية “التشكيلية والتطبيقية” للمتخلفين عن الاختبارات التي جرت في الخامس والعشرين من الشهر الجاري جراء حالة الحظر الذي فرضته ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وقالت مديرة تربية الحسكة الهام صورخان في تصريح لمراسل سانا إن وزارة التربية وافقت على إجراء اختبارات للمسجلين الذين لم يتمكنوا من حضور الاختبارات المقررة في الـ 25 من الشهر الجاري والبالغ عددهم 94 مسجلاً من أصل 267 مسجلاً جراء فرض ميليشيا “قسد” حالة حظر تجوال في المناطق التي تستولي عليها.

ودعت صورخان كل المسجلين الذين لم يتقدموا للاختبارات إلى مراجعة دائرة الامتحانات في الحسكة في الثاني من الشهر القادم عند الساعة التاسعة صباحاً لإجراء الاختبارات الخاصة للقبول في المعهد.