صحة السويداء تكثف جولات التوعية للالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

السويداء-سانا

كثفت مديرية الصحة في السويداء جولات فرق التثقيف والتوعية الصحية على مختلف الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمعية للتنبيه بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من انتشار فيروس كورونا وأخذ اللقاح المضاد له في ظل تصاعد أعداد الإصابات بالمحافظة.

وأوضح مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال في تصريح لمراسل سانا أنه تم توجيه فرق التقصي والتثقيف والتوعية لتكثيف جولاتها في المؤسسات والدوائر الحكومية والمصارف والمدارس للتوعية والتشديد على عدم التراخي والاستهتار في تطبيق التدابير الوقائية بين العاملين والمراجعين والمواطنين والتشجيع على تلقي اللقاح في ظل ارتفاع حالات القبول بالمشافي ودخول غرف العناية المشددة وازدياد أعداد المصابين.

وبين الجمال أن أعداد المراجعين في مشافي المحافظة بحالات الاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا ازدادت خلال الأيام الماضية لتتراوح بين 8 و15 مريضاً يومياً يتم التعامل معهم وفق البروتوكول الصحي المعتمد حسب شدة الحالة من حيث القبول بأقسام العزل والعناية للحالات التي تقتضي ذلك أو التوجيه بالحجر المنزلي مع المتابعة الصحية عدا الحالات التي تراجع المراكز الصحية والعيادات الخاصة والتي لا تقتصر على الفئات العمرية الكبيرة حيث تم تسجيل دخول فئات عمرية أصغر للعناية المشددة.

رئيسة دائرة برامج الصحة العامة في مديرية الصحة الدكتورة ناهدة نصر أشارت إلى أن فرق التثقيف والتوعية تواصل عملها بشكل مستمر على مساحة المحافظة وزادت من نشاطها خلال حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا والأيام الماضية عبر زيارة مختلف الفعاليات الرسمية الأهلية والمجتمعية واللقاءات مع الأشخاص الفاعلين بهدف ضمان الوصول إلى جميع أفراد المجتمع المحلي وتقديم المعلومات الصحيحة حول فيروس كورونا واللقاحات المتوافرة والتوعية بضرورة اتباع إجراءات الوقاية وأهمية التطعيم.

ولفتت نصر إلى أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة وتتم عبر التسجيل على المنصة وانتظار الرسالة لتحديد الزمان والمكان عبر المراكز المعتمدة بالمحافظة وهناك الكثير يتلقون اللقاح يومياً مع التأكيد أن اللقاح المعتمد محلياً فعال وآمن ومجرب عالمياً ومجاني داعية في الوقت نفسه كل من تظهر عليه أعراض شبيهة بالأنفلونزا أخذ الاحتياطات اللازمة ومراجعة أقرب مشفى أو مركز صحي أو عيادة طبيب للاستشارة قبل تفاقم حالته.