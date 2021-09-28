إعادة خط الكهرباء المغذي لحي غويران الشرقي في الحسكة إلى الخدمة

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة خط التوتر 20 ك. ف المغذي لحي غويران الشرقي في مدينة الحسكة إلى الخدمة في حين لا تزال الورشات تعمل على إصلاح باقي الخطوط.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور العكلة في تصريح لمراسل سانا أن عدداً من خطوط التوتر في المدينة خرجت عن الخدمة مساء أمس وتبين أن سبب خروج الخط المغذي لحي غويران الشرقي هو تعرض الكابل تحت الجسر المؤدي إلى الحي للسرقة من قبل مجهولين.

وأشار العكلة إلى استمرار ورشات الصيانة بالكشف على خط توتر 20 ك. ف المغذي لحي غويران الغربي وخط توتر 20 ك. ف المغذي لمنطقة المساكن وذلك عن طريق استخدام كاشف الأعطال على الكوابل الارضية وسيتم إصلاحهما حال تحديد العطل وإعادتهما إلى الخدمة مباشرة.

ودعا العكلة الى ضرورة تعاون الأهالي في الأحياء مع الشركة وإبلاغها عن أي طارئ أو حالة اشتباه للحيلولة دون سرقة التجهيزات والكوابل.