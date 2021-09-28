روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية جراء كورونا

موسكو-سانا

سجلت روسيا اليوم حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية جراء فيروس كورونا المستجد.

وافادت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كوفيد19 في تقريرها اليومي بوقوع 852 حالة وفاة في غضون الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الغرفة إلى تسجيل 21559 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وذلك في 85 منطقة بما في ذلك 2541 اصابة في العاصمة موسكو لافتة إلى تماثل 17368 شخصا للشفاء.

وأوضحت الغرفة أن إجمالي الإصابات بالوباء في روسيا وصل إلى 7464708 إصابات توفي منها 205531 حالة وشفي من الإصابة كلياً 6635485 شخصاً.

وسجلت روسيا أمس 779 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة بكورونا.