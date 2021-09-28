توقيف 9 متورطين بنقل شاحنة (نيترات الأمونيوم) في البقاع

بيروت-سانا

أعلن الجيش اللبناني اليوم توقيف تسعة أشخاص متورطين في نقل شاحنة النيترات في البقاع اللبناني.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان لها إنه وإثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفترق بلدة إيعات في الـ17 من أيلول الجاري وتوقيف ستة أشخاص على صلة بالقضية أحال القضاء المختص الموقوفين إلى مديرية المخابرات وكلفها باستكمال التحقيق.

وأضاف البيان إن المديرية أوقفت تسعة أشخاص آخرين على صلة بالموضوع لافتاً الى إحالة أربعة منهم إلى القضاء المختص لتورطهم ببيع مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها فيما أخلي سبيل باقي الأشخاص.